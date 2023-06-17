Путин: Самолеты F-16 сгорят в Украине также, как и танки Leopard

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на экономическом форуме прокомментировал факт того, что Соединенные Штаты поставят Вооруженным силам Украины истребители F-16.

По словам главы российского государства, немецкие танки Leopard, которые использует украинская армия, уже уничтожаются российскими войсками. Путин добавил, что с боевыми самолетами F-16 будет точно также.

Также Путин заявил, что 15 и 16 июня войсками Российской Федерации в боях на Донбассе были уничтожены еще несколько танков Leopard. Также он уничтожении этих боевых машин ранее рассказывал Евгений Пригожин. На момент его выступления, по словам главы Вагнера, были уничтожены 2 танка.