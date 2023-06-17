Путин: Самолеты F-16 сгорят в Украине также, как и танки Leopard

01:21 2023-06-17

Российский президент заявил, что войска смогут уничтожить американские самолеты.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на экономическом форуме прокомментировал факт того, что Соединенные Штаты поставят Вооруженным силам Украины истребители F-16.

По словам главы российского государства, немецкие танки Leopard, которые использует украинская армия, уже уничтожаются российскими войсками. Путин добавил, что с боевыми самолетами F-16 будет точно также.

Также Путин заявил, что 15 и 16 июня войсками Российской Федерации в боях на Донбассе были уничтожены еще несколько танков Leopard. Также он уничтожении этих боевых машин ранее рассказывал Евгений Пригожин. На момент его выступления, по словам главы Вагнера, были уничтожены 2 танка.