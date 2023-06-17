Гладков: В Белгороде загорелся элитный жилой комплекс

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Белгороде. По словам Гладкова, загорелось здание в элитном жилом комплексе "Славянский", расположенном на Свято-Троицком Бульваре.

При этом, по словам Гладкова, на данный момент о пострадавших и причине возгорания не сообщается. Также он отметил, что горела кровля здания.

"По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше", — написал губернатор в своем телеграм-канале Гладков.

В настоящее время на месте работают пожарные расчеты.