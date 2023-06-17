Дачники назвали хитрый способ победить мучнистую росу в огороде

Опытные дачники используют простой, но эффективный способ справиться с этой проблемой без покупки дорогих препаратов.

Нужно взять 2 ложки натертого хозяйственного мыла и только же соды, добавить ложку растительного масла, измельченную таблетку аспирина.

После перемешивания всех компонентов средство от мучнистой росы готово для использования.

Такой состав можно использовать, если лето оказалось дождливым. Оно поможет предотвратить мучнистую росу.