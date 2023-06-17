Как получить реальную пользу от компоста: многие дачники совершают ошибку

Зачастую в компост складывают сорняки с семенами. Это можно делать только при условии, что такой состав будет перегнивать не менее 4 лет.

На этапе приготовления удобрения его нужно периодически перемешивать, поднимая нижний слой наверх.

Если в компостную яму добавляется помет животных, первым слоем должен быть торф, потом – растительные отходы и только после них помет.

Сажать тыкву или кабачок лучше не на компостную кучу, а рядом с ней, иначе компост уже нельзя будет использовать в качестве удобрения.