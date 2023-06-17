Садоводы рассказали, как вырастить самые сладкие яблоки

Важную роль играет хорошее освещение. Если яблоня растет в тени, например, рядом с домом, сладких плодов на ней не будет.
На вкус влияет и дефицит питательных веществ, поэтому яблоню нужно подкармливать специальными составами.
Для этой цели используется борная кислота. Около 15 г средства нужно растворить в 10-литровом ведре воды и полить этой смесью яблоню.
Такая подкормка вносится только один раз за сезон. Для полива необходимо выбирать вечернее время.
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