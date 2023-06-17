Дачники рассказали, как можно использовать ветки после обрезки сада

Их можно сжечь, а полученную золу использовать в качестве удобрения. Оно подойдет практически для всех огородных растений.

Из побегов некоторых деревьев можно приготовить чай. Для этого подойдут облепиха, яблоня, вишня и груша.

Полезный и ароматный напиток получается из веток малины и смородины. Такой чай укрепляет иммунитет.

Можно сделать из обрезанных веток букет, на котором весной распустятся ветки, а потом и цветы. Такая композиция станет прекрасным украшением для дома.