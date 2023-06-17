Цветоводы назвали подкормки, от которых петунии будут цвести пышно и долго

Первый раз цветы подкармливают через две недели после посадки семян. В этот период нужны комплексные удобрения для наращивания зелени.

Чтобы петуния цвела пышно и обильно, она должна получать достаточно кальция и фосфора, которые отвечают за образование бутонов и их цвет.

Добиться нужного эффекта поможет кальциевая селитра, которую вносят под корень, а также фосфорные удобрения.

Петунии можно подкармливать травяными настоями, лучше всего – на основе крапивы. Они содержат азот и необходимые микроэлементы.