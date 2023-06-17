Цветоводы назвали подкормки, от которых петунии будут цвести пышно и долго

02:23 2023-06-17

Петунии нуждаются в подкормках не меньше, чем огородные растения. От этого зависит пышность и продолжительность их цветения.

Первый раз цветы подкармливают через две недели после посадки семян. В этот период нужны комплексные удобрения для наращивания зелени.

Чтобы петуния цвела пышно и обильно, она должна получать достаточно кальция и фосфора, которые отвечают за образование бутонов и их цвет.

Добиться нужного эффекта поможет кальциевая селитра, которую вносят под корень, а также фосфорные удобрения.

Петунии можно подкармливать травяными настоями, лучше всего – на основе крапивы. Они содержат азот и необходимые микроэлементы.

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