Как вырастить лаванду на своем участке: получится даже у новичков

02:28 2023-06-17

Лаванда – красивое растение с приятным ароматом, которое украшает участок, отгоняет комаров и вредителей.

Для посадки лаванды нужно выбрать место, которое хорошо освещается солнцем. Цветам нужен рыхлый песчаный грунт.

При посадке между лунками нужно оставлять достаточное расстояние. Густо посаженная лаванда будет плохо расти.

С момента посадки цветы нужно регулярно поливать, чтобы растение укоренилось. Полив требуется трижды в неделю.

Если лаванду нужно пересадить, очень важно не разрушить земляной ком, иначе растение не приживется на новом месте.

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