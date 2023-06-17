Как вырастить лаванду на своем участке: получится даже у новичков

Для посадки лаванды нужно выбрать место, которое хорошо освещается солнцем. Цветам нужен рыхлый песчаный грунт.
При посадке между лунками нужно оставлять достаточное расстояние. Густо посаженная лаванда будет плохо расти.
С момента посадки цветы нужно регулярно поливать, чтобы растение укоренилось. Полив требуется трижды в неделю.
Если лаванду нужно пересадить, очень важно не разрушить земляной ком, иначе растение не приживется на новом месте.
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