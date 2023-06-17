С 17 июля «Беларусбанк» введет лимит на перевод средств по карточкам в сутки для защиты от мошенников

В СМИ возникла путаница со сроками введения ограничений. Отдельные издания сообщают о внедрении новшества с сегодняшнего дня, 17 июня.

Однако ориентироваться следует на официальный источник, информацию можно проверить непосредственно на сайте "Беларусбанка" в разделе "Новости банка и пресс-релизы".

Как сообщается в источнике https://belarusbank.by/ru/33139/press/bank_news/40819, с 17 июля банк расширяет перечень операций с посуточным ограничением суммы транзакций по платежным картам.

С введением лимита денежные переводы с карты на карту можно будет проводить только в пределах установленной суммы. Так, по карточкам Клуба "Бархат" лимит составит 400 руб. в сутки, по другим дебетовым картам - до 3 000 руб в сутки.

Ограничения вводятся, чтобы защитить клиентов и свести к минимуму случаи краж злоумышленниками средств со счетов при получении мошенническим способом от владельцев карт данных для входа в дистанционны сервисы.

Ограничение для суточных переводов можно отменить. Для этого нужно позвонить по номеру 147 или обратиться с письменным заявлением к работникам банка.