В западных областях Украины проводится всеобщая мобилизация

По информации источника, руководитель Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Роман Плитус 13 июня издал приказ "О проведении всеобщей мобилизации".

Согласно указанному документу, в западных регионах страны будет проведена мобилизация человеческих и транспортных ресурсов. В приказе регламентируются "правила смены места жительства" и говорится об "обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок".

Таким образом, все мужчины Ивано-Франковского региона из числа военнообязанных, должны явиться в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение 10 дней с момента обнародования официального документа о мобилизации.

Предприятия, учреждения, организации любых форм собственности, а также граждане, являющиеся поставщиками транспортных средств для потребностей украинской армии, должны предоставить транспортные средства и технику по адресам, указанным в сводных нарядах во время мобилизации. Там же обозначены сроки и объемы передачи техники и транспортных средств.

Граждане, которые будут уклоняться от призыва и не явятся по вызову в ТЦК понесут административную и уголовную ответственность.