В Киев с необъявленным миротворческим визитом прибыл лидер ЮАР

Глава ЮАР Сирил Рамафоса находится в Киеве с миротворческой миссией.

Лидеры двух государств будут обсуждать возможность мирного разрешения военного конфликта между Россией и Украиной. После встречи с Зеленским, Рамафоса планирует поездку в Санкт-Петербург.

Цель делегации из семи стран Африки - переговорить с главами России и Украины по поводу мирного урегулирования кризиса. Итогом такой инициативы должны стать переговоры без предварительных условий.

Эта первая миротворческая группа, которую согласился принять и выслушать Владимир Зеленский.