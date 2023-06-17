Швеция будет обучать пилотов из Украины управлять истребителями JAS 39 Gripen

Согласно информации из пресс-релиза шведского руководства, Швеция намерена готовить украинских летчиков для управления истребителями JAS 39 Gripen.

Кроме того, правительство страны решило выделить Украине очередной пакет помощи, который оценивается примерно в 250 млн шведских крон.

Это уже 12-й пакет из числа переданных Киеву в ходе военного конфликта.

Согласно источнику, центральные пункты логистики и техобслуживания отправленной Украине техники будут находиться в Польше, Словакии, Румынии.

Информация передана РИА Новости.