В жизни Марка Твена была одна единственная любовь, по совместительству супруга — Оливия Лэнгдон

Марк покорялся в быту, никогда не критиковал и ни в чём не упрекал Оливию.

Вплоть до того, что будучи известным атеистом, каждый вечер почтительно склонял голову в молитве. Писатель утверждал, что перестал бы и носить носки, если бы Оливия попросила.

Современники Твена обожали слушать его лекции. Он умел подобрать хлёсткие слова и для влиятельных особ, и для простых работяг.

Сэмюэль замечал проблемы американского общества и активно их высмеивал. Язвительных замечаний писателя боялись даже знатные люди.

Но супруге порой не нравились сарказмы любимого, и Оливия безжалостно редактировала «язву, вылившуюся на бумаге». Собственно, жена была единственным человеком, кому подобное позволялось.