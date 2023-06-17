Убойное средство от колорадского жука: им активно пользовались еще в эпоху СССР

В попытках избавиться от главного вредителя картофеля владельцы участков используют самые разные средства. При этом в копилку эффективных рецептов возвращаются те из них, которые были популярны еще в советскую эпоху.

Как подтверждает практика, они имеют убойную силу и сегодня, а компоненты для приготовления составов можно найти на собственном огороде или поблизости. К примеру, прогнать колорадского жука помогут одуванчики и хвощ.

Как уточняет автор Телеграмм-канала "Дача. Сад.Огород", для этого 200 гр. измельченных трав нужно залить 10 л воды и кипятить 10 минут. Потом остудить и опять развести водой - в соотношении 1:15. Опрыскать картофельную ботву из расчета 1,5-2 л на куст.

Колорадские жуки покинут картофельные грядки, если обрызгать ботву раствором на основе чеснока (200 гр. измельченного вещества на 10 л воды, настаивать сутки). Добавить немного тертого хозяйственного мыла - для прилипания. Полить из расчета 2 л на куст.

Как вариант - можно просто присыпать листья картофеля золой. Перед этим обрызгать их водой, чтобы зола лучше держалась. Жуки на "грязные" листья не сядут, а если были там - уйдут.

Отличный результат дает раствор чистотела. Мелко порезанным растением надо заполнить ведро на две трети, долить водой и довести до кипения. Остудить, развести водой в соотношении 1:10 и опрыскать из расчета 1,5 - 2 л средства на каждый куст картофеля.