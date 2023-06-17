Смородина размером с вишню: чем подкормить кустарник в июне, чтобы ягод было некуда девать

Летние подкормки смородины напрямую влияют на вкус и размер ягод - следовательно, и на урожайность в целом. За какие удобрения ягода будет благодарна на данном этапе?

Эксперты рекомендуют угостить ее навозной жижей. Для этого жижу развести с водой в соотношении 1:4. Можно применить птичий помет (1:10), золу (1 ст. на 10 л). Вносить лучше в борозды, специально прокопанные вокруг куста (не под сам корень) на глубину около 10 см.

Как вариант - можно использовать для таких целей и минеральные удобрения, но в жидком виде (по инструкции).

Отлично работает и зеленая "бродилка", которую готовят из любых измельченных трав. Заполнить ими ведро на две трети, долить воду до самого верха и дать побродить неделю. Потом процедить и развести с водой в соотношении 1:10. Поливать также в канавку возле куста. Повторить процедуру через 2 недели.

Опытные дачники для подкормки кустов смородины также с зимы запасают сухарики (остатки хлеба) и картофельные очистки. Весной и летом их надо прикопать под куст, предварительно измельчив. Или залить кипятком (1 ст. на 5 л ), остудить и полить по листьям. Ягоды будут размером с вишню и очень вкусные!