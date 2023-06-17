Илон Маск: «Люди должны научиться игнорировать страх»

«Реальность заключается в прекрасных взлетах, ужасных падениях и бесконечном стрессе. Но люди не хотят слышать о двух последних составляющих».

Маск заявляет, что один из самых больших стрессов для него — создание и развитие компаний:

«Создание компании — очень сложное дело. У моего друга есть поговорка: «Создание компании — это все равно что есть стекло и смотреть в бездну». Вы должны делать много вещей, которые вам не нравятся. Вам придется приложить очень много усилий и испытать огромный стресс. А если компания умирает, вы испытаете сильную боль, как будто пережили кончину реального человека».

Бизнесмен уверен, что стресс неразрывно связан со страхом потерпеть неудачу. Маск призывает не бояться и идти к своей цели и приводит в пример свою компанию:

«Три раза у нас не получилось запустить SpaceX, и когда в четвертый раз уже на последние деньги это удалось, я почувствовал, как стресс ушел.

Страх конечен, надежда бесконечна. Мы [бизнесмены] боимся неудач, но это не мешает нам идти к цели. Люди должны научиться игнорировать иррациональный страх. Но даже если страх оправдан, все равно стоит продолжать действовать».