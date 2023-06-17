Тим Кук: «Не стоит обращать внимания на циников»

По его мнению, их в современном мире стало слишком много и они заставляют испытывать огромный стресс:

«Сегодня в мире полно циников, но на них не стоит обращать внимания. Иначе они отравят ваш разум, а мир вы будете видеть в негативном свете и будете думать, что ничего не добьетесь. Даже если ваши друзья — циники, не прислушивайтесь к ним, потому что однажды можете поверить им и испортить свою жизнь».

Еще одним способом борьбы со стрессом Тим Кук называет ранний подъем — он встает в четыре утра:

«Мне нравится в первый час просматривать комментарии пользователей [о продукции Apple], чтобы сосредоточиться на людях, которые так важны для нашей компании. А затем я хожу в тренажерный зал и занимаюсь в течение часа, потому что это помогает мне уменьшить стресс».