Марк Цукерберг: «Не трачу энергию на глупые и несерьезные вещи»

«Я стараюсь жить так, чтобы мне приходилось принимать как можно меньше решений о чем-либо, кроме улучшения своего сообщества [Facebook].

Существует ряд психологических теорий, согласно которым даже маленькие решения вроде «что надеть», «что съесть на завтрак» утомляют и приводят к стрессу.

А я не трачу энергию на такие глупые и несерьезные вещи. Я хочу посвятить себя созданию лучших продуктов и услуг, <...> объединить всех в мире и дать им возможность оставаться на связи с людьми, которых они любят.

Это волнует меня больше всего. Пусть звучит глупо, но именно поэтому я ношу серую футболку каждый день».

В интервью изданию The New Yorker жена Цукерберга Присцилла Чан рассказала, что ее муж в случае стрессовых ситуаций на работе просто садится за компьютер и старается решить их как можно быстрее:

«Однажды Марк так засиделся, что его мышцы сильно затекли, и в результате он повредил бедро».