Джефф Безос: «Как только возникает проблема, я начинаю действовать»

Основатель Amazon заявил, что справиться со стрессом ему помогает смех:

«Как я справляюсь со стрессами, неудачами и разочарованиями? Очень много смеюсь [долго смеется]».

Безос также считает, что большая часть стресса появляется от бездействия:

«В основном стресс появляется из-за того, что вы бездействуете. Как только возникает проблема, я сразу начинаю решать ее: звонить, отправлять электронные письма и предпринимаю другие шаги. Даже если проблема не уходит, сам факт того, что я хоть что-то делаю, уменьшает стресс».