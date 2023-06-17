FT: евро ждёт крах в случае использования конфискованных активов России

17 июня новостное агентство The Financial Times сообщило, что сотрудники Европейского центрального банка (ЕЦБ) прогнозирует снижение курса евро в случае, если Евросоюз начнёт использовать прибыль с конфискованных активов России для предоставления денежной помощи украинскому государству.

По мнению аналитиков FT, это связано с тем, что другие европейские банки могут отказаться от расчётов в евро, увидев, как используются доходы с процентной ставки, получаемой ЕЦБ с конфискованных активов, которые принадлежат России и её гражданам.