Что вызывает у нас тревожность и как избавиться от нее рассказал практикующий психолог

Социальные сети

Одна из причин кроется нашей излишней увлеченностью социальными сетями. Листая Инстаграм, наш взгляд невольно цепляют фотографии яркой, успешной жизни блогеров, актеров, представителей шоубизнеса.

Это вызывает некотролируемый приступ печали и как следствие тревогу. Мы начинаем задаваться рядом вопросов:

"Почему у меня не может быть того же самого, что и у нее/него? Чем я хуже? Как мне добиться такого же успеха?"

Как себе помочь? Очень просто. Во-первых, стоит уяснить, что люди выкладывают свои лучшие фотографии, намеренно создавая фасад сытой жизни.

Иногда для того, чтобы создать ложный лоск достатка, люди устраивают специальные фотосессии, результаты которой позже отправляются в соцсеть.

Во-вторых, нужно сократить увлеченность Инстаграмом и прочими подобными платформами. Или хотя бы не подписываться подобных "успешных" людей.

Плохое питание

Нужно внимательно следить за тем, что вы едите и в каких количествах. Тревожность боится морепродуктов: рыба и омега-3 кислоты отлично поддерживают нервную систему.

А вот от кофе и энергетиков придется отказаться. Ведь благодаря содержащемуся в них кофеину и таурину мы обретаем тонус, сравнимый с приступом тревоги.

Если хотите взбодриться, лучше сделать зарядку, отправиться на пробежку или просто прогулку.

Перфекционизм и тотальный контроль; стремление к совершенству

Люди, имеющие склонность к тому, чтобы контролировать все и вся, а также взваливать на себя множество обязанностей, частенько сталкиваются с неприятными последствиями такого поведения в виде различных неврозов. И, разумеется, тревоги тоже.

Что следует делать в подобной ситуации? Осознать: человек не может быть совершенен; всем людям свойственно совершать ошибки по тем или иным причинам: недостаток квалификации, плохой сон или простая усталость.

Нужно разрешить себе ошибаться, позволять быть слабее.

Нужно давать себе возможность оставаться человеком, ибо только машина способна на безукоризненную работу. Но даже машина под конец своей эксплуатации начинает работать со сбоями.