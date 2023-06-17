Хвойники возле дома: какие удобрения помогут сохранить их здоровье и зеленые наряды

Можжевельники, ели, туи, сосны и многие другие хвойные растения все чаще становятся украшением загородных участков. И, конечно, хозяевам хочется, чтобы они оставались зелеными, здоровыми, пышными. Чем для этого их надо подкормить?

Эксперты подчеркивают: здесь очень важно то, какое именно удобрение внесено в лунку при посадке саженца. В частности, они рекомендуют остановить свой выбор на комплексном органическом удобрении "Органикум" для хвойных.

Это органическое удобрение содержит витамины, микро-, макроэлементы, аминокислоты, которые необходимые именно для хвойных, - уточнила автор канала "Дачные истории" на платформе Дзен. В каждую лунку при посадке надо внести 10-15 граммов такой подкормки, предварительно перемешав ее с грунтом.

Затем растение вместе с корневым земляным комом выставить в ямку, немного пролить по краям, потом присыпать грунтом. Такая подкормка гарантирует здоровый блеск иголок, улучшает приживаемость растений и активное питание корней.

Еще один вариант удобрений для хвойных - ОМУ «Хвойное».

Макро- и микроэлементы в его составе специально подобраны для ели, туи, сосны. Хвоя в итоге становится плотной, ярко окрашенной, растения вырастают крепкими, - подчеркнула эксперт. Такие удобрения помогают растениям также лучше зимовать, спокойнее переносить оттепели и солнечные ожоги, препятствуют пожелтению хвои.

Такая подкормка - пролонгированного действия. В ней - сбалансированное количество азота, фосфора и калия в необходимых для хвойных объемах.

В его составе также есть полезные бактерии, способствующие укреплению здоровья растений и корневой ситемы. Во время посадки в заранее приготовленную лунку надо внести около 100 г гранул - в зависимости от размера высаживаемого растения. Смешать с землей, а потом высадить саженец вместе с земляным комом, полить.

При поливах гранулы удобрения начнут растворяться, и к корням будут поступать полезные вещества.