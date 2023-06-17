Дачники рассказали, почему вырастает мало огурцов и как это исправить

Растению нужны азот, калий и фосфор, их стоит подкормить гуматами – препаратами, которые обеспечат защиту от стресса.

Если плоды вырастают неровными, похожими по форме на лампочку, это говорит о нехватке калия.

Заставить огурцы приносить богатый урожай помогает магниевая селитра. Ее нужно использовать раз в 10 дней.

Для приготовления удобрения 5 г селитры разводят в 5 л воды, а затем выливают под каждый огуречный куст по 500 мл средства.