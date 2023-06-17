Кортни Кардашьян объявила о своей беременности

Самая старшая из сестёр Кардашьян пришла на выступление мужа и в один прекрасный момент подняла плакат с надписью: «Трэвис, я беременна!», после чего Баркер спрыгнул со сцены, чтобы поцеловать мать своего будущего ребёнка.

Напомним, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер давно пытались зачать ребёнка как естественным путём, так и при помощи экстракорпорального оплодотворения.

В мае текущего 2023 года Кортни рассказала, что они с Трэвисом решили, что больше не будут прибегать к процедуре ЭКО.

«Мы официально завязали с ЭКО. Мы бы очень хотели ребёнка, но я просто верю в то, что Бог приготовил его для нас. Я верю, что это произойдет», — призналась тогда звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян».