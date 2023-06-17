Листья помидоров желтеют и сохнут: как спасти растения

Причина может заключаться в недостаточном поливе или его отсутствии, но не исключено и опасное заболевание растений – бронзовость.
Это вирусная болезнь томатов, из-за которой может пропасть до 80% урожая, особенно если заражение произошло во время формирования бутонов.
При наличии признаков болезни нужно тщательно удалить сорняки не только на грядках, но и вокруг них.
Растения придется обработать инсектицидами. Нужно также установить ловушки на трипсов, которые переносят заболевание.
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