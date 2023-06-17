Дачники объяснили, почему тыкву и кабачок нельзя сажать рядом

При совместной посадке тыквы и кабачка между ними происходит переопыление. Из-за этого может измениться не только вкус, но и форма плодов.

Тыква достаточно требовательна к растениям-соседям. Например, ее нельзя сажать рядом с томатами, картофелем, огурцами, баклажанами и перцем.

Растение будет чувствовать себя неплохо рядом с бобовыми. Но лучше всего посадить тыкву отдельно от всех огородных культур.

Для посадки тыквы не подойдет грядка, на которой до нее росли патиссоны, кабачки или огурцы, поскольку у них общие вредители и болезни.