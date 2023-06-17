Опытный садовод рассказал, зачем проводить регулярную обрезку в саду

Рассказываем об основных причинах проведения обрезки садовых деревьев.

Обрезать деревья и кусты нужно, чтобы сад долго оставался красивым, здоровым, урожайным.

Убирая лишние побеги - старые, больные, поврежденные - мы даем силу новым побегам, всему дереву в целом. После процедуры быстрее отрастают свежие ветви.

После обрезки растения лучше проветриваются, к ним поступает больше воздуха и света, уменьшается риск возникновения грибковых болезней.

Хорошо развивается зеленая крона, формируются цветки.

Если убирать отдельные ветки и стеблевую часть в выборочном порядке, можно остановить усиленное разрастание дерева, сохраняя необходимый размер.

Так мы получаем красивую форму кроны, которая хорошо впишется а садовый ландшафт.

Обрезка - способ сделать цветение более ярким и пышным. Для этого нужно вовремя убирать отмершие, засыхающие цветки, освобождая место для новых.

Коррекция кроны дерева помогает повысить урожайность.

Убирая слабые непродуктивные побеги, мы направляем ресурсы растения на здоровые сильные побеги, которые дадут еще более обильный урожай.

Также удаление отмирающих, болезненных веток укрепляет растение в целом, делает его более устойчивым.

Во время сильного ветра такое дерево, здоровое и крепкое, вряд ли сломается и нанесет урон окружающим объектам.

Обрезка способствует омоложению плодовой культуры, стимулирует появление новых жизнеспособных побегов, оживляет его и восстанавливает силы.

Для этого надо удалить отдельные старые ветки, чрезмерно раскинувшуюся многочисленную поросль.

Кроме того, при обрезке зараженных ветвей дерева или кустарника, мы проводим профилактическую меру против вредителей и болезней.