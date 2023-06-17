Ученые Гетеборгского университета создали назальные капли для защиты мозга от последствий инсульта

Препарат уже протестировали на мышах. Результаты исследования показали, что капли не только защищают мозг от последствий инсульта, но и помогают восстановить двигательную функцию.

Средство содержит особый пептид, который играет важную роль в работе иммунитета и пластичности мозга.

Это соединение увеличивает количество связей между нервными клетками в мозге. Однако слишком раннее применение препарата может принести больше вреда, чем пользы.

Лучший результат капли дают в случае использования через 7 дней после инсульта, поэтому могут применяться, если помощь не была оказана вовремя.