Ученые Гетеборгского университета создали назальные капли для защиты мозга от последствий инсульта

15:43 2023-06-17

Ученые из Гетеборгского университета создали назальные капли, которые защищают головной мозг от последствий инсульта.

Препарат уже протестировали на мышах. Результаты исследования показали, что капли не только защищают мозг от последствий инсульта, но и помогают восстановить двигательную функцию.

Средство содержит особый пептид, который играет важную роль в работе иммунитета и пластичности мозга.

Это соединение увеличивает количество связей между нервными клетками в мозге. Однако слишком раннее применение препарата может принести больше вреда, чем пользы.

Лучший результат капли дают в случае использования через 7 дней после инсульта, поэтому могут применяться, если помощь не была оказана вовремя.

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