На прошлой неделе крупной гостиничная сеть объявила о том, что отказывается от двух флагманских отелей в центре Сан-Франциско. Это стало последним ударом по городу в Северной Калифорнии, который как никакой другой пострадал в США от пандемии коронавируса.

Еще один удар был нанесен несколько дней спустя, когда оператор торгового центра Westfield заявил, что продает свой огромный объяект

Жители обеспокоены тем, что Сан-Франциско подпирается к краю пропасти, где коммерческая недвижимость рухнет, муниципальные налоговые поступления исчезнут, а объем городских услуг будут резко сокращены.

С аналогичными трудностями столкнулись и другие американские города, но нигде они не были такими большими, как в Сан-Франциско.



За годы до пандемии коронавируса технологический сектор, сосредоточенный в Кремниевой долине, начал перемещаться в сам город. Районы заполнились богатыми молодыми айтишниками. Затем пришел COVID-19 и город быстро перешел на удаленную работу.

Имея возможность покинуть Сан-Франциско, многие так и сделали. В последние годы город стал одним из самых недорогих в США: аренда квартиры с одной спальней в среднем стоит 3000 долларов в месяц. В первый год пандемии Сан-Франциско потерял 6,3% жителей, что стало самым большим оттоком среди всех американских городов.

Общественные лидеры, включая мэра Лондона Брида и основателя основателя крупной IT-компании Salesforce Марка Бениоффа настаивали на возвращении к офисной работе, но эти усилия не дали результатов.

Ситуация особенно ужасна в Сан-Франциско, где более 1,7 миллионов квадратных метров — треть всех офисных площадей города — остаются незанятыми. Есть и другие эффекты. Мелкие предприятия — закусочные, цветочные магазины, газетные киоски — закрыты. Дворникам и другим работникам сферы обслуживания приходится искать новую работу.

Преступность, употребление наркотиков и лагеря для бездомных были проблемами до того, как коронавирус поразил Сан-Франциско. Пандемия превратила это всев кризис.

Мэр города пообещала навести порядок. Но легкая доступность фентанила, отсутствие служб охраны психического здоровья инехватка полицейских сорвали ее планы.Полиция недавно изъяла в городе фентанила, тоторого достаточно, чтобы убить 2,1 миллиона человек., что почти в три раза превышает его нынешнее население, составляющее около 800 000 человек.