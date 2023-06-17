Что посадить рядом с помидорами для улучшения вкуса и защиты от вредителей

Если посадить рядом с томатами чеснок, можно не беспокоиться по поводу атак тли или паутинного клеща.

В чесноке содержатся вещества, которые предотвратят грибковые заболевания помидоров и улучшат их вкус.

Но чеснок не должен расти очень близко к помидорам, необходимо сохранять расстояние между ними как минимум 50 см.

Если сажать чеснок уже поздно, можно приготовить из него средство для опрыскивания помидоров, настояв несколько измельченных зубчиков в воде.