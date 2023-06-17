Цветоводы рассказали, как правильно обрезать розы для двух цветений за сезон

Когда завершается первый этап цветения, наступает подходящее время для обрезки. Если этого не сделать, образуются семенные коробочки, и в ближайшее время роза цвести не будет.

Именно эти коробочки нужно обрезать в первую очередь. Их удаляют вместе с веткой длиной от 5 до 7 листьев.

Одновременно нужно подкормить куст. Для этого используется раствор из 10 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 25 г сульфата калия и 10 л воды.

Для молодого куста нужно 2 л такого состава, для взрослого – 3 л. Благодаря такой подкормке, розы расцветут второй раз за сезон.