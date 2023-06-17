Цветоводы рассказали, как правильно обрезать розы для двух цветений за сезон

16:02 2023-06-17

Розы могут цвести два раза за сезон. Для этого нужно правильно подобрать момент для обрезки.

Когда завершается первый этап цветения, наступает подходящее время для  обрезки. Если этого не сделать, образуются семенные коробочки, и в ближайшее время роза цвести не будет.

Именно эти коробочки нужно обрезать в первую очередь. Их удаляют вместе с веткой длиной от 5 до 7 листьев.

Одновременно нужно подкормить куст. Для этого используется раствор из 10 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 25 г сульфата калия и 10 л воды.

Для молодого куста нужно 2 л такого состава, для взрослого – 3 л. Благодаря такой подкормке, розы расцветут второй раз за сезон.

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