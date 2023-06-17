Истинные хозяева Мальдив: кто они и как живут сегодня

Мальдивы сегодня - один из самых популярных курортов. Океан, пальмы, белый песок, темнокожий персонал отелей. И мало кто знает, что этот персонал на самом деле - настоящие хозяева Мальдив. Отели для них всего лишь - вынужденный заработок.

А вот сами острова - это наследство, недвижимость, приданое, сообщает журнал "Вокруг света". Основное население Мальдив - дивехи, что в переводе означает «островитяне». Язык дивехи (мальдивский) относится к индоарийской группе.

Как уточняет издание, первые поселенцы приплыли сюда со Шри-Ланки. Затем они смешались с арабами, индийцами, малайцами. Исповедуют ислам. Сегодня на Мальдивах проживает порядка 330 тысяч дивехи.

43-летний Абдула Самир из островной деревни Хураа, что в переводе означакет «коралловый берег», около 20-ти лет отработал на разных должностях в одном из местных отелей. В январе 2018-го мужчина уволился, чтобы открыть в родном поселении собственный гостевой дом.

Мой отец и сегодня носит саронг. Это такой большой лоскут, которым оборачивают бедра наподобие юбки, - рассказал Абдула.

По словам мужчины, для его отца такая одежда - вроде напоминания о прошлой жизни дивехи. Он также поведал, что дивехи всегда зарабатывали тем, что плели веревки из волокон кокосовой скорлупы. А из веревок - каджаны (полотна метровой ширины и длины). Из них мастерили корзины, кастрюли, покрывали дома.

Вся наша жизнь вертится вокруг пальмы. Ствол дерева используется для строительства лодок дхони. Отвар из его корней - препарат от диареи и лихорадки, - уточнил Самир. Из листьев можно построить навес либо уличную кухню. А из сока стебля выпаривают сахар. Сам кокос при этом - и еда, и вода. Половинки скорлупы ореха - плошки и чашки. Если туда налить кокосовое масла и поджечь - будет свечка.

Как выяснилось, пальмы на Мальдивах общественные. Кто первым нашел кокос, тот его и подбирает. Если не может взять сразу, тогда очерчивает круг вокруг плода. Это значит, что у ореха есть хозяин, который за ним скоро вернется. И соседи никогда не польстятся на чужой кокос.

Дивехи понимают: для кого-то кокос, возможно, - единственная еда на сегодня. До столицы Мале, где находятся ближайшие продуктовые магазины, плыть на дхони около часа - если не штормит. До недавнего времени даже деньги редко попадали в руки местных жителей.

Рыба для них тоже - отличная еда, особенно тунец. Но поймать его непросто: на рыбалку надо отправляться в 5-6 утра. Расставлять сети у кораллов, часами ждать улова.

Раньше все мужчины рыбачили. Меня отец с 16 лет брал в море. Дивехи шесть дней в неделю рыбачили, в субботу отдыхали. В пятницу вечером собирали всю деревню, жарили рыбу и танцевали бодуберу. Это позитивный танец - символ нашей жизни. Сегодня рыбачат не все, однако традиция осталась. Пришла пятница - надо плясать бодуберу, - рассказал Абдула.

И добавил, что острова научили их радоваться простым вещам. Жив - хорошо, сыт - еще лучше, женился - вообще отлично. К слову, жених должен получить на это согласие не только родителей невесты, но также всей ее родни.

Около трех десятков лет назад на Мальдивах стали развивать туризм. Пришли зарубежные инвесторы, взяли острова в аренду, построили дорогие отели.

Эти отели заняли землю, которая могла бы быть нашей, - отметил мужчина.

Острова по закону принадлежат государству. Но, если дивехам вдруг негде жить либо он женится, власти Мальдив выделяют ему участок порядка 370 квадратных метров - в пожизненное пользование и с правом выкупа. Участок можно передать по наследству.

У нас на Хураа все застроено, а мангровую рощу вырубать нельзя. Незанятой земли поблизости уже нет - везде гостиницы. Правительство утешает, что клочки суши найдутся для всех на дальних атоллах. Но там ведь целина, да и до Мале не добраться, - посетовал мужчина. Некоторые дивехи из-за этого переезжают в Индию либо Шри-Ланку. Я тоже попробовал, но не вышло: мой дом здесь.

Недавно Абдула переделал свое жилье на острове в гостевой дом Sunrise Huraa.

У меня - четыре чистые комнаты с кондиционерами и телевизорами, Интернетом и спа-центром. Есть станция дайвинга, снорклинга и серфинга. Скоро откроются ресторан и мини-маркет, гостей буду катать на дхони, учить рыбалке. Дам работу всем односельчанам. Мы тоже умеем принимать туристов - на Мальдивах около 400 мини-отелей, которые работают под управлением дивехи, - признался мужчина.

Он заявил: если местные жители не возьмут туризм в свои руки, придется из-за денег себя терять. Потому каждый должен заняться привычным делом и зарабатывать.