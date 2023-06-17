Дачники рассказали, чем подкормить картофель во время цветения, чтобы удвоить урожай

Первый раз удобрение вносится в период высадки растений. Для этого используется перегной.
После появления первых ростков снова вносится удобрение. На этот раз лучше использовать мочевину.
При формировании бутонов и в начале цветения требуется третья подкормка, для этого нужны минеральные удобрения.
15 ст.л. сульфата калия и такое же количество аммофоски нужно смешать со стаканом гумата калия, а затем растворить все это в 1- л воды.
Затем концентрат переливают в емкость, рассчитанную на 300 л , перемешивают с водой и используют для полива картофеля.
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