Дачники рассказали, чем подкормить картофель во время цветения, чтобы удвоить урожай

Первый раз удобрение вносится в период высадки растений. Для этого используется перегной.

После появления первых ростков снова вносится удобрение. На этот раз лучше использовать мочевину.

При формировании бутонов и в начале цветения требуется третья подкормка, для этого нужны минеральные удобрения.

15 ст.л. сульфата калия и такое же количество аммофоски нужно смешать со стаканом гумата калия, а затем растворить все это в 1- л воды.

Затем концентрат переливают в емкость, рассчитанную на 300 л , перемешивают с водой и используют для полива картофеля.