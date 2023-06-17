Публичные употребление наркотиков и половые акты - обычное явление для Бостона

Те, кто живет и работает рядом с городским рынком наркотиков под открытым небом, рассказали Boston 25 News, что устали от открытых секса, употребления наркотиков и другого поведения, которое в других местах считалось бы незаконным.

Жители Бостона, которые поделилась видео в социальных сетях, заявляют, что сделали это, чтобы доказать государственным чиновникам, с чем они имеют дело на регулярной основе.

Они указывают на то, что дети, проходящие через этот район, становятся свидетелями того, чего не должен видеть ни один ребенок.

"Это происходит каждый день. Это то, что мы видим. Моя жизнь изменилась. Детство моего ребенка изменилось", — заявила местная жительница Джанина Раккард.

Ракард, чья дочь заканчивает первый год средней школы, сказала, что чувствует, что детство ее дочери было испорчено тем, что она наблюдает.

Соседи и общественные лидеры обеспокоены тем, что проблемы с качеством жизни будут только ухудшаться в теплое время года.

Телеканал Boston 25 New связался с мэрией Бостона по поводу беспокойства сообщества, но пока не получила ответа.