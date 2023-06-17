В чем опасность полива в солнечную погоду: мнение дачного эксперта

Делать это нельзя, толку от процедуры не будет, а вот вред растению своими необдуманными действиями мы нанесем.

При поливе в жару вся вылитая вода быстро испарится из-за высокой температуры и ярких солнечных лучей. Жидкость просто не успеет дойти до корней, процедура окажется неэффективной.

Но это еще не все. Капельки воды, оставшиеся на листках после полива, работают как увеличивающие линзы, усиливая действие лучей солнца. От этого возможен солнечный ожог.

От этого на жаре появляются коричневые пятна, растение может завять, иногда листья гибнуть полностью.

В жару вода неэффективно потребляется из-за действия высоких температур и яркого света. Устьица - мелкие отверстия в листьях - закрываются для экономии воды, чтобы меньше испарять.

С закрытыми листьями растение не может полноценно поглощать воду и распределять ее по тканям.

Нагретая под солнцем почва в сочетании с контрастной холодной водой ведут к стрессу корневой части растения, значительно ослабляя его.