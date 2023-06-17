Цветовод со стажем рассказал, как выращивать гиацинты в вазонах

Важные моменты ухода за гиацинтами, о которых рассказал эксперт.

Почва должна всегда находиться в увлажненном состоянии, нельзя допускать ее подсыхания. Особенность поливов: регулярно, через равные промежутки, но по чуть-чуть.

Воду направляем под корень, чтобы не было касания с листьями, бутонами и луковицей. Допустим полив по краю вазона, но предпочтительнее - под корень.

Застой воды также недопустим.

После фазы цветения стрелки надо удалять, не дожидаясь вызревания семенных колбочек.

В таком случае семена потянут на себя питание, забирая их у луковиц, это плохо отразится на состоянии растения.

Создав гиацинту в горшке условия, близкие к природным, можно радоваться его цветению 8-10 лет. Пересадка продлевает жизнь растению, делаем это весной.

Если цветение завершилось, а зеленая часть цветка не отмирает, значит, растение готово зацвести повторно.