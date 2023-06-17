Цветовод со стажем рассказал, как выращивать гиацинты в вазонах

Важные моменты ухода за гиацинтами, о которых рассказал эксперт.
Почва должна всегда находиться в увлажненном состоянии, нельзя допускать ее подсыхания. Особенность поливов: регулярно, через равные промежутки, но по чуть-чуть.
Воду направляем под корень, чтобы не было касания с листьями, бутонами и луковицей. Допустим полив по краю вазона, но предпочтительнее - под корень.
Застой воды также недопустим.
После фазы цветения стрелки надо удалять, не дожидаясь вызревания семенных колбочек.
В таком случае семена потянут на себя питание, забирая их у луковиц, это плохо отразится на состоянии растения.
Создав гиацинту в горшке условия, близкие к природным, можно радоваться его цветению 8-10 лет. Пересадка продлевает жизнь растению, делаем это весной.
Если цветение завершилось, а зеленая часть цветка не отмирает, значит, растение готово зацвести повторно.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__