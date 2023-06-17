Дачный эксперт назвал ошибки, которые совершают почти все огородники: не делайте так никогда

18:16 2023-06-17

Сейчас в сети можно найти множество советов по выращиванию огородных культур, но некоторые из них могут оставить без урожая.

Например, дачники часто совершают ошибку, когда дезинфицируют семена перекисью водорода или марганцовкой. Оба средства не отличаются высокой эффективностью. 

Многие используют нашатырный спирт в качестве азотной подкормки. Но нашатырь быстро испаряется, а если применять его в теплице, может вызвать отравление.

Добавление в лунку яйца перед посадкой растений – бесполезное занятие. Результатом станет только выделение сероводорода и неприятного запаха.

Опытные дачники советуют вносить золу в почву. Это действительно хорошее удобрение, но при чрезмерном количестве золы почва становится щелочной, а это вредно для огородных растений.

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