Дачный эксперт назвал ошибки, которые совершают почти все огородники: не делайте так никогда

Например, дачники часто совершают ошибку, когда дезинфицируют семена перекисью водорода или марганцовкой. Оба средства не отличаются высокой эффективностью.

Многие используют нашатырный спирт в качестве азотной подкормки. Но нашатырь быстро испаряется, а если применять его в теплице, может вызвать отравление.

Добавление в лунку яйца перед посадкой растений – бесполезное занятие. Результатом станет только выделение сероводорода и неприятного запаха.

Опытные дачники советуют вносить золу в почву. Это действительно хорошее удобрение, но при чрезмерном количестве золы почва становится щелочной, а это вредно для огородных растений.