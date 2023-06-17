Дачники рассказали, как ускорить созревание компоста

Этот процесс можно ускорить с помощью одного простого и бесплатного средства – древесной золы.

Чтобы содержимое компостной ямы или кучи перепревало быстрее, нужно пересыпать золой слои отходов через каждые 15-20 см.

Для ориентира: на 100 кг органических отходов должно уходить по 5-20 кг остатков от сжигания древесины и растительности.

Но зола, оставшаяся после приготовления шашлыков или сжигания окрашенного дерева для этой цели не подходит.