Терапевт Белова рассказала, что нужно есть женщинам после 40 лет

С возрастом количество этого вещества в организме снижается, и это создает риск хрупкости костей.

Кальций помогает женщинам сохранять подтянутую фигуру и внешнюю привлекательность, а его дефицит провоцирует преждевременное старение.

Врач рекомендует обратить внимание на такие продукты с кальцием, как соевые бобы, шпинат, брокколи и молочные продукты, если нет непереносимости лактозы.

Необходимо включить в свой рацион жирную рыбу, в том числе сардину и сельдь, миндаль, яйца, а также фасоль и чечевицу.