Правила, которыми пользуются подборщики автомобилей

Обычно автолюбители, завидуют «перекупам», которые находят шикарные варианты автомобилей на вторичном рынке. Однако часть людей, которые зарабатывают таким образом, не скрывает секреты своего ремесла.
Основные правила:
Не слушайте продавца.
Профессиональные подборщики автомобилей слышали уже много различных рассказов из-за специфики своей работы. Поэтому верят только своим глазам, а не сказкам, которые рассказывает очередной продавец.
Ведь заинтересованный в продаже человек не упомянет негативные стороны своего товара. Однако, чтобы самому оценивать состояние автомобиля, нужно обладать опытом в этом деле.
Используйте базы данных.
Все перекупы привыкли использовать электронные базы, пробивая всю подноготную авто не выходя из дома. Если всё устраивает, то только тогда договариваются о реальном осмотре.
Правда, специалисты не советуют всецело полагаться на упомянутые базы. Поэтому при личной встрече с продавцом, вся документация на автомобиль, изучается с особым пристрастием.
Имейте знакомых в автосервисе.
Когда авто проверен юридически, и осмотрен внешне, следует перейти к заключительному этапу. Автомобиль гонят в сервис, где работают знакомые мастера.
Они придираются при осмотре к каждой мелочи, чтобы снизить по максимуму начальный ценник.
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