Правила, которыми пользуются подборщики автомобилей

18:57 2023-06-17

Обычно автолюбители, завидуют «перекупам», которые находят шикарные варианты автомобилей на вторичном рынке.

Обычно автолюбители, завидуют «перекупам», которые находят шикарные варианты автомобилей на вторичном рынке. Однако часть людей, которые зарабатывают таким образом, не скрывает секреты своего ремесла.

Основные правила:

Не слушайте продавца.

Профессиональные подборщики автомобилей слышали уже много различных рассказов из-за специфики своей работы. Поэтому верят только своим глазам, а не сказкам, которые рассказывает очередной продавец.

Ведь заинтересованный в продаже человек не упомянет негативные стороны своего товара. Однако, чтобы самому оценивать состояние автомобиля, нужно обладать опытом в этом деле.

Используйте базы данных.

Все перекупы привыкли использовать электронные базы, пробивая всю подноготную авто не выходя из дома. Если всё устраивает, то только тогда договариваются о реальном осмотре.

Правда, специалисты не советуют всецело полагаться на упомянутые базы. Поэтому при личной встрече с продавцом, вся документация на автомобиль, изучается с особым пристрастием.

Имейте знакомых в автосервисе.

Когда авто проверен юридически, и осмотрен внешне, следует перейти к заключительному этапу. Автомобиль гонят в сервис, где работают знакомые мастера.

Они придираются при осмотре к каждой мелочи, чтобы снизить по максимуму начальный ценник.

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