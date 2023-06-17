Правила, которыми пользуются подборщики автомобилей

Обычно автолюбители, завидуют «перекупам», которые находят шикарные варианты автомобилей на вторичном рынке. Однако часть людей, которые зарабатывают таким образом, не скрывает секреты своего ремесла.

Основные правила:

Не слушайте продавца.

Профессиональные подборщики автомобилей слышали уже много различных рассказов из-за специфики своей работы. Поэтому верят только своим глазам, а не сказкам, которые рассказывает очередной продавец.

Ведь заинтересованный в продаже человек не упомянет негативные стороны своего товара. Однако, чтобы самому оценивать состояние автомобиля, нужно обладать опытом в этом деле.

Используйте базы данных.

Все перекупы привыкли использовать электронные базы, пробивая всю подноготную авто не выходя из дома. Если всё устраивает, то только тогда договариваются о реальном осмотре.

Правда, специалисты не советуют всецело полагаться на упомянутые базы. Поэтому при личной встрече с продавцом, вся документация на автомобиль, изучается с особым пристрастием.

Имейте знакомых в автосервисе.

Когда авто проверен юридически, и осмотрен внешне, следует перейти к заключительному этапу. Автомобиль гонят в сервис, где работают знакомые мастера.

Они придираются при осмотре к каждой мелочи, чтобы снизить по максимуму начальный ценник.