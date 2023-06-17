Куба: Остров Свободы ассоциируется, прежде всего, с морем

В первую очередь это касается измены и жесткой критики политики руководства, за которые можно угодить за решётку на всю оставшуюся жизнь.

На острове запрещены любые политические партии кроме коммунистической, нет свободного доступа в интернет, не допускаются митинги и отсутствует кабельное ТВ.

Частые провокации и шпионаж со стороны США побудили правительство упразднить любые инвестиции в иностранный бизнес. Кроме того, всем гражданам точно светит тюрьма, если они осмелятся подвозить иностранцев на личном автомобиле и оставлять их дома на ночлег.

Из странных законов можно выделить полный запрет на продажу креветок и омаров.

Столица Кубы – город Гавана тоже способен преподнести некоторые сюрпризы, так как в нём нельзя жить без специального разрешения правительства страны.

Если Вы вздумаете завезти на остров 25 искусственных ногтей, то нарушите закон (разрешается не более 24). Ну и, по понятным причинам, сюда нельзя привозить из-за рубежа микрофоны, спутниковые телефоны, рации и любые комплектующие, с помощью которых их возможно создать.