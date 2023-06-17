С приходом к власти талибов в Афганистане стало опасно работать обыкновенным портным

В Афганистане свобода вероисповедания категорически запрещена. Ну а за нарушение добродетелей ислама и оскорбление Пророка преступнику полагается петля.

Но есть и один положительный момент. Ведь исторически ислам учит своих последователей не только джихаду, но ещё миру и хорошим делам.

Дело в том, что новое руководство строго-настрого запретило местным "фермерам" выращивать опиумный мак, дословно:

Все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака. Нарушивших распоряжение верховного лидера государства ждёт суд по закону шариата.