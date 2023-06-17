Растения на даче для приготовления вкусного летнего салата: какие выбрать

Рекомендуем посадить эти растения на огороде, чтобы летом получился шикарный полезный салат.

Салат-латук можно выращивать разных сортов, отличный выбор - сорта с отрывными листочками. Разные виды будут иметь оттенки вкуса, цвета, текстуры. Попробуйте Ромэн или Баттерхед.

Шпинат очень питательный, растение подходит для самых разных блюд, в том числе и для сочного летнего салата.

Руккола добавляет немного остроты и горчинки. Растет очень быстро, лучше собирать молоденькие листья, они будут нежные и сочные.

Смесь месклуна составлена из разных видов зелени для салата: листового салата, рукколы, зелени горчицы и других пряных растений. Идеальное сочетание текстуры и вкусовых оттенков.

Базилик добавит невероятную свежесть и тонкий аромат. Выращивайте разные сорта, чтобы ощутить полную палитру вкусов - тайский, лимонный, дженовезе.

Кинза характеризуется ярким цитрусовым ароматом и нежным вкусом.

Мяту тоже можно добавить в салат, он будет прохладным, ароматным и освежающим.

Редис хорошо добавлять в салат в виде микрогрина, используем не корнеплоды а молодую зелень, придаем блюду остроту и оживляем его.

Микрозелень подсолнечника добавит ореховые нотки в летний салат и приятный хруст.

Теперь очередь черри, маленьких помидорок: чудесный сладкий вкус, томатный аромат, яркий цвет.

Куда без болгарского перца - никуда. Он придаст красок салату, неповторимый терпкий аромат.

Выращивайте для салата огурчики, несущие прохладу, свежесть, хруст.

Морковь, натертая на мелкую терку, добавит сладости, сочности, яркости и хруста.