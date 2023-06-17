Суд изъял в доход государства имущество олигарха Малика Гайсина

Так, Гайсин, в отношении которого возбуждено уголовное дело, лишился завода «Исеть», часть акций которых в 1994 году он смог отхватить себе в собственность, а к 2011 году, планомерно, добрал и остальное, воздвигнув себя на должность генерального директора.

Некоторые российские СМИ утверждают, что данная ситуация напрямую связана со срывом гособоронзаказа предприятием «Исеть».

В свою очередь, Малик Гайсин утверждает, что все обвинения в его адрес не соответствуют действительности, заявив, что двенадцать лет его зарплата составляла 1 рубль.