Кабачки вырастают горькими из-за стресса: как помочь растениям

Например, при нерегулярном поливе плоды накапливают нитраты, становятся горькими. Поливать растения нужно 2-3 раза в неделю.

Горчить будут овощи, которые растут в тени построек, деревьев или других растений. Им просто не хватает света.

Если на кабачках появились бурые пятна, начали сохнуть нижние листья, это указывает на заболевание, от которого плоды станут горькими.

На вкус кабачка негативно влияет недостаток и избыток удобрений, поскольку калий и другие вещества могут накапливаться в плодах.