Онколог Дебора Ли: усиливающаяся по ночам боль может быть симптомом рака

Речь идет о болезненных ощущениях, которые не связаны с травмами и другими объективными причинами.
При онкологии боль усиливается в ночное время, когда человек пытается заснуть. Это связано с тем, что ночью опухоли растут быстрее.
Когда человек находится в горизонтальном положении, распределение веса опухоли и окружающих тканей меняется, это тоже может вызвать боль.
Симптомами рака также могут быть потеря веса и аппетита, постоянная усталость, лихорадка, тошнота, рвота.
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