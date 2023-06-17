Онколог Дебора Ли: усиливающаяся по ночам боль может быть симптомом рака

Речь идет о болезненных ощущениях, которые не связаны с травмами и другими объективными причинами.

При онкологии боль усиливается в ночное время, когда человек пытается заснуть. Это связано с тем, что ночью опухоли растут быстрее.

Когда человек находится в горизонтальном положении, распределение веса опухоли и окружающих тканей меняется, это тоже может вызвать боль.

Симптомами рака также могут быть потеря веса и аппетита, постоянная усталость, лихорадка, тошнота, рвота.