Гортензия будет цвести до осени, если подкормить ее лимонной кислотой

20:24 2023-06-17

Гортензия радует своим пышным цветением не слишком долго. Но этот период можно продлить с помощью подкормки.

Чаще всего цветы подкармливают птичьим пометом, коровьим навозом или раствором марганцовки.

Если результата нет, причины могут быть в неправильном соотношении ингредиентов или кислотности почвы.

Перечисленные подкормки будут действовать только в кислом грунте. В остальных случаях гортензию нужно поливать водой с лимонной кислотой. 

Можно также использовать уксусную кислоту: развести 100 г винного или яблочного уксуса в ведре воды.

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