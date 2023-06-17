Гортензия будет цвести до осени, если подкормить ее лимонной кислотой

Чаще всего цветы подкармливают птичьим пометом, коровьим навозом или раствором марганцовки.
Если результата нет, причины могут быть в неправильном соотношении ингредиентов или кислотности почвы.
Перечисленные подкормки будут действовать только в кислом грунте. В остальных случаях гортензию нужно поливать водой с лимонной кислотой.
Можно также использовать уксусную кислоту: развести 100 г винного или яблочного уксуса в ведре воды.
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