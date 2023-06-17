Гортензия будет цвести до осени, если подкормить ее лимонной кислотой

Чаще всего цветы подкармливают птичьим пометом, коровьим навозом или раствором марганцовки.

Если результата нет, причины могут быть в неправильном соотношении ингредиентов или кислотности почвы.

Перечисленные подкормки будут действовать только в кислом грунте. В остальных случаях гортензию нужно поливать водой с лимонной кислотой.

Можно также использовать уксусную кислоту: развести 100 г винного или яблочного уксуса в ведре воды.