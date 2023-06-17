Голландский способ посадки луковичных: крокусы и тюльпаны порадуют долгим цветением

Тюльпаны нужно сажать на глубину 15 см, гиацинты – на 10 см, а крокусы – на 5 см. На квадратном метре должно быть 50-60 луковиц тюльпанов и 100 – крокусов.

В Нидерландах посадки на зиму не укрывают, но в более холодном белорусском климате придется укрыть клумбу.

Для посадки нужно взять глубокую емкость и расположить в ней луковицы на указанной выше глубине.

Затем эту емкость закапывают в грунт, а сверху хорошо прикрывают ветками и землей, оставляя все это до весны. Когда потеплеет, емкость выкапывают и наслаждаются цветением растений.