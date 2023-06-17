Рамафоса представил Путину мирный план Африки по урегулированию в Украине

Вечером 17 июня глава Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса и президенты других стран Африки провели переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Во время мероприятия Рамофоса показал Путину план африканской мирной инициативы по завершению боевых действий на территории Украины. Данный план состоит из 10 пунктов, в которых утверждается, что все стороны конфликта могут претендовать на получение гарантий безопасности, а суверенитет территорий России и Украины не может ставится под сомнение.

Кроме того, африканская мирная инициатива предполагает беспрепятственный провоз зерновых культур по Чёрному морю, освобождение военнопленных с обеих сторон и восстановление городов Украины после СВО.