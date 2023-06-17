Дачники закапывают в огороде ведро для полива растений: хитрая технология

20:53 2023-06-17

Опытные дачники пользуются интересным методом полива огородных растений: закапывают в огороде старое ведро.

Дело в том, что у некоторых культур корни залегают достаточно глубоко, поэтому им сложно получать влагу при поверхностном поливе.

Поэтому стоит прикопать в огороде старое ведро или контейнер, предварительно проделав в нем отверстия.

Во время полива вода будет попадать сразу на значительную глубину, и риска избыточного полива удастся избежать.

Такой метод подходит для многих огородных растений, но наиболее актуален он для кабачков.

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